Lineup for the 2023 SWL All Conference Wrestling Teams announced

GRAND JUNCTION, Colo. (KKCO) - The full roster of athletes for the 2023 SWL All Conference Wrestling competition has been announced. The roster is split into two teams of 14.

Team 1

Weight Wrestler School 106 Geno Gallaegas Fruita Monument 113 JohnPaul Espinoza Central 120 Murphy Harris Grand Junction 126 Tanner Roahrig Grand Junction 132 Riley Belt Durango 138 Benjamin Romero Fruita Monument 144 Orian Mease Fruita Monument 150 Bryce Nixon Fruita Monument 157 Dylan Chelewski Fruita Monument 165 Trent Target Fruita Monument 175 True Tobiasson Fruita Monument 190 Tyler Ziek Central 215 Tstum Williams Fruita Monument 285 Dmarian Lopez Montrose

Team 2

Weight Wrestler School 106 Konner Geyler Grand Junction 113 Braxton Stewart Fruita Monument 120 LJ George Fruita Monument 126 Michael Leon Fruita Monument 132 Braxton Rombero Fruita Monument 138 Wyatt Bartel Durango 144 Nik Matthews Central 150 Dagen Harris Central 157 Tyler McCombs Montrose 165 Jaremiah Lang Montrose 175 Jaysten Sanchez Central 190 Corbin Wallace Montrose 215 Warren Uptian Durango 285 Nick Loy Fruita Monument

Copyright 2023 KKCO. All rights reserved.