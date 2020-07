Breakdown of the COVID-19 virus in Colorado

COLORADO BREAKDOWN:

Confirmed cases: 37,686

Patients being hospitalized: 5,963

Number of counties: 61

Number of people tested: 406,967

Number of deaths among cases: 1,738

Deaths due to COVID-19: 1,594

CASES BY COUNTY:

Adams: 4,847

Alamosa: 204

Arapahoe: 5,734

Archuleta: 12

Baca: 14

Bent: 4

Boulder: 1,558

Broomfield: 348

Chaffee: 123

Cheyenne: 5

Clear Creek: 21

Conejos: 18

Costilla: 22

Crowley: 71

Custer: 7

Delta: 84

Denver: 8,011

Douglas: 1,201

Eagle: 783

El Paso: 3,168

Elbert: 65

Fremont: 46

Garfield: 441

Gilpin: 8

Grand: 29

Gunnison: 193

Hinsdale: 3

Huerfano: 5

Jackson: 8

Jefferson: 3,089

Kit Carson: 37

La Plata: 146

Lake: 54

Larimer: 959

Las Animas: 10

Lincoln: 4

Logan: 641

Mesa: 154

Mineral: 17

Moffat: 16

Montezuma: 81

Montrose: 223

Morgan: 661

Otero: 23

Ouray: 12

Park: 33

Phillips: 16

Pitkin: 138

Prowers: 38

Pueblo: 450

Rio Blanco: 6

Rio Grande: 82

Routt: 84

Saguache: 103

San Juan: 2

San Miguel: 50

Sedgwick: 2

Summit: 293

Teller: 65

Washington: 46

Weld: 3,047

Yuma: 54

International: 18

DEATHS BY COUNTY:

- Adams: 159

- Alamosa: 7

- Arapahoe: 352

- Boulder: 74

- Broomfield: 30

- Chaffee: 19

- Clear Creek: 1

- Crowley: 1

- Delta: 1

- Denver: 395

- Douglas: 53

- Eagle: 8

- El Paso: 117

- Elbert: 2

- Grand: 1

- Garfield: 4

- Gunnison: 6

- Huerfano: 1

- Jefferson: 217

- Kit Carson: 3

- La Plata: 1

- Larimer: 30

- Logan: 5

- Montezuma: 3

- Montrose: 12

- Morgan: 46

- Otero: 1

- Ouray: 1

- Pitkin: 2

- Pueblo: 32

- Rio Grande: 2

- Routt: 6

- Saguache: 2

- Summit: 4

- Teller: 2

- Weld: 138

Symptoms of COVID-19

- Cough

- Fever

- Shortness of breath

- New loss of taste or smell

- Muscle pain

- Sore throat

- Headache

- Repeated shaking with chills

We will update this article daily.