FLANIGAN'S REPORTS EARNINGS

FORT LAUDERDALE, Fla., Jan. 25, 2023 /PRNewswire/ -- FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC., (NYSE AMERICAN: BDL) owners and operators of the "Flanigan's Seafood Bar and Grill" restaurants and "Big Daddy's" retail liquor stores, announced results for the 13 weeks and the 52 weeks ended October 1, 2022. The table below sets forth the results on a comparative basis with the 13 weeks and the 52 weeks ended October 2, 2021.
13 Weeks Ended
13 Weeks Ended
REVENUES
October 1, 2022
October 2, 2021
RESTAURANT FOOD AND BAR SALES
$
31,642,000
$
27,687,000
PACKAGE STORE SALES
7,407,000
5,381,000
FRANCHISE RELATED REVENUES
442,000
421,000
RENTAL INCOME
203,000
107,000
OTHER OPERATING INCOME
30,000
39,000
TOTAL REVENUES
$
39,724,000
$
33,635,000
NET INCOME ATTRIBUTABLE TO
FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.
$
1,253,000
$
1,354,000
NET INCOME PER COMMON SHARE
BASIC AND DILUTED
$
0.68
$
0.73
52 Weeks Ended
52 Weeks Ended
October 1, 2022
October 2, 2021
RESTAURANT FOOD AND BAR SALES
$
123,627,000
$
105,298,000
PACKAGE STORE SALES
31,692,000
29,304,000
FRANCHISE RELATED REVENUES
1,826,000
1,673,000
RENTAL INCOME
814,000
770,000
OTHER OPERATING INCOME
173,000
262,000
TOTAL REVENUES
$
158,132,000
$
137,307,000
NET INCOME ATTRIBUTABLE TO
FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.
$
6,312,000
$
11,784,000
NET INCOME PER COMMON SHARE
BASIC AND DILUTED
$
3.40
$
6.34
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SOURCE FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.